Вестник Кавказа

Почти 30 машин попали в ДТП в Армении

Почти 30 машин попали в ДТП в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько массовых аварий произошло сегодня в Арагацотнской области Армении, сообщают СМИ. В них участвовали несколько десятков машин. Причиной происшествий стали неблагоприятные погодные условия, а именно туман, снижающий видимость, и гололедица.

Множество цепных ДТП случились сегодня утром и днем в Армении, сообщают армянские СМИ.

Местом событий стала Арагацотнская область – трасса Ереван-Гюмри, а точнее четырехкилометровый ее участок, между 82-м и 86-м километром. За восемь часов в нескольких авариях там столкнулись 27 автомобилей, передает Shamshyan.com.

Причины аварий – сложные погодные условия, в том числе гололедица и туман. Кроме того, на некоторых автомобилях были летние шины.

Водители всех столкнувшихся машин прошли освидетельствование, алкоголя в их организме не обнаружено.

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