Почти 20 человек пострадали в ДТП с участием фуры и микроавтобуса в Иране

Два человека погибли и несколько десятков пострадали сегодня в дорожно-транспортном происшествии в Иране. Оно случилось сегодня на трассе в провинции Альборз.

В провинции Альборз в Иране произошла авария, в которой столкнулись грузовик и микроавтобус. Об этом рассказали в экстренной службе провинции,

ДТП случилось на трассе Гадир. В результате происшествия погибли два человека. Еще у 19 зафиксированы различные травмы, их отвезли в больницу.

На место ДТП прибыли семь карет скорой помощи и два вертолета. Подробности произошедшего на данный момент не сообщаются.

Напомним, Альборз – одна из 31 провинций (останов) Ирана. Она находится к северу-западу от Тегерана.