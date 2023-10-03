Почитатель фашизма из КБР предстанет перед судом

В Кабардино-Балкарии вычислили почитателя фашизма. Он через социальные сети одобрял действия нацистов в годы Великой Отечественной войны.
В Чегемском районе Карабдино-Балкарии задержали мужчину, которого обвиняют в реабилитации нацизма, пишет пресс-служба СУ СКР по региону.
В ведомстве заявили, что задержанный в социальных сетях оправдывал и одобрял преступления, которые совершали нацисты в годы Великой Отечественной войны.
Однако деятельность почитателя фашистской идеологии предотвратили представители УФСБ РФ по республики. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ.