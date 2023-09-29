РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Трактор устроил смертельное ДТП в Кабардино-Балкарии

Трактор устроил смертельное ДТП в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
ДТП с участием трактора в КБР унесло жизни двух человек. Еще четверо получили травмы.

В Кабардино-Балкарии произошло ДТП с участием трактора и автомобиля Toyota Sequoia. Об этом сообщили в МВД по республике.

Авария случилась на федеральной автодороге "Обход г. Нальчика".

Согласно предварительной информации, 36-летний мужчина, управлявший трактором, не предоставил преимущество в движение внедорожнику.

В результате аварии погибли мужчина и женщина, находившиеся на пассажирских сидениях. Кроме того, травмы получили две женщины, мужчина и 14-летняя девочка.

В настоящее время все пострадавшие находятся в больнице.

Сотрудник ДПС был сбит в Сочи

Сотрудник ДПС был сбит в Сочи

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
755 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version