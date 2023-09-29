Трактор устроил смертельное ДТП в Кабардино-Балкарии

ДТП с участием трактора в КБР унесло жизни двух человек. Еще четверо получили травмы.
В Кабардино-Балкарии произошло ДТП с участием трактора и автомобиля Toyota Sequoia. Об этом сообщили в МВД по республике.
Авария случилась на федеральной автодороге "Обход г. Нальчика".
Согласно предварительной информации, 36-летний мужчина, управлявший трактором, не предоставил преимущество в движение внедорожнику.
В результате аварии погибли мужчина и женщина, находившиеся на пассажирских сидениях. Кроме того, травмы получили две женщины, мужчина и 14-летняя девочка.
В настоящее время все пострадавшие находятся в больнице.