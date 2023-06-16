Почему Россия снизила добычу газа?

Опубликовано: 12:30, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Процент добычи газа в России ниже прогнозов, сообщили в Минэнерго РФ. Там заявили, что Россия планирует нарастить производство сжиженного газа в этом году на 1-2 млн тонн.

Ожидания России по добыче газа сегодня выше реальной картины, страна добывает на 8-10% ниже своих прогнозов, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

Он отметил, что в настоящее время Россия ориентируется на прогнозы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития. Также министр предложил не раскрывать все цифры по газовому экспорту.

"Сегодня мы наблюдаем картину, что добыча идет на 8-10% ниже тех прогнозов"

- Николай Шульгинов

В то же время, по словам главы энергетического ведомства, Россия планирует увеличить производство сжиженного природного газа в этом году. Он добавил, что страна произведет на 1-2 млн т СПГ больше, чем в прошлом году.

"По сжиженному газу мы примерно ориентируемся на те цифры, которые заложены в прогнозе. Рост на 1-2 млн т, где-то до 32 млн т по СПГ по сравнению с 30 млн в прошлом году"

- Николай Шульгинов