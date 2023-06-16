Почему Россия снизила добычу газа?

Ожидания России по добыче газа сегодня выше реальной картины, страна добывает на 8-10% ниже своих прогнозов, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
Он отметил, что в настоящее время Россия ориентируется на прогнозы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития. Также министр предложил не раскрывать все цифры по газовому экспорту.
"Сегодня мы наблюдаем картину, что добыча идет на 8-10% ниже тех прогнозов"
- Николай Шульгинов
В то же время, по словам главы энергетического ведомства, Россия планирует увеличить производство сжиженного природного газа в этом году. Он добавил, что страна произведет на 1-2 млн т СПГ больше, чем в прошлом году.
"По сжиженному газу мы примерно ориентируемся на те цифры, которые заложены в прогнозе. Рост на 1-2 млн т, где-то до 32 млн т по СПГ по сравнению с 30 млн в прошлом году"
- Николай Шульгинов