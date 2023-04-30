Победителем главной гонки "Формулы 2" в Баку стал пилот Prema Racing

Опубликовано: 12:14, 30 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Сегодня в Баку определился победитель основных гонок "Формулы 2" в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года.

Победителем гонки "Формулы 2", проходившей сегодня в Баку и продолжавшейся час, стал пилот команды Prema Racing Оливер Бирман.

Вторым в основной гонке к финишу пришел Энцо Фиттипальди из Rodin Carlin, а Тео Пуршер из Art Grand Prix занял третье место, передает Trend.

Не обошлось и без аварий: в основной гонке болид Брэда Бенавидеса из команды PHM Racing врезался в барьер безопасности.

Ранее Оливер Берман занял первое место в квалификационном заезде команд "Формулы 2". В 30-минутной гонке член команды Rodin Carlin Энцо Фиттипальди занял второе место, а пилот ART Grand Prix Тео Пурчер занял третье место.

Во второй день гонок, 29 апреля, состоялись короткие спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2".