РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Победителем главной гонки "Формулы 2" в Баку стал пилот Prema Racing

Победителем главной гонки &quot;Формулы 2&quot; в Баку стал пилот Prema Racing
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Сегодня в Баку определился победитель основных гонок "Формулы 2" в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года.

Победителем гонки "Формулы 2", проходившей сегодня в Баку и продолжавшейся час, стал пилот команды Prema Racing Оливер Бирман.

Вторым в основной гонке к финишу пришел Энцо Фиттипальди из Rodin Carlin, а Тео Пуршер из Art Grand Prix занял третье место, передает Trend.

Не обошлось и без аварий: в основной гонке болид Брэда Бенавидеса из команды PHM Racing врезался в барьер безопасности.

Ранее Оливер Берман занял первое место в квалификационном заезде команд "Формулы 2". В 30-минутной гонке член команды Rodin Carlin Энцо Фиттипальди занял второе место, а пилот ART Grand Prix Тео Пурчер занял третье место.

Во второй день гонок, 29 апреля, состоялись короткие спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2".

Азербайджан принимает Гран-при &quot;Формулы 1&quot;

Азербайджан принимает Гран-при "Формулы 1"

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1070 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version