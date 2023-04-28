РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Азербайджан принимает Гран-при "Формулы 1"

Азербайджан принимает Гран-при &quot;Формулы 1&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Баку стартовал Гран-при Азербайджана "Формулы 1". Сегодня проходят свободные заезды команд, в выходные будут определены победители главных соревнований.

Гран-при Азербайджана "Формулы 1" стартовал в Баку, которые продлятся до 30 апреля. Сегодня проходят свободные заезды команд Формулы-1 и Формулы-2, а также рейтинговый раунд.

В субботу, 29 апреля, улицы Баку примут второй свободный заезд и спринтерские гонки команд. Главные заезды состоятся 30 апреля. Они и выявят победителей Формулы-1 и Формулы-2.

Стоит отметить, что в Баку уже стартовали свободные заезды команд "Формулы 2", они будут длиться 45 минут.

Формула-1 закроет улицы Баку

Формула-1 закроет улицы Баку

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
660 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version