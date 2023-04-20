Формула-1 закроет улицы Баку

Опубликовано: 23:45, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ряд улиц будут перекрыты в Баку из-за Гран-при "Формулы-1" в Азербайджане. В этом году этап пройдет с 28 по 30 апреля.

Несколько дорог Баку будут недоступны жителям города из-за подготовки к проведению Гран-при Азербайджана "Формулы-1", сообщает пресс-служба операционной компании Baku City Circuit.

Так, движение транспорта будет ограничено с 23:00 по местному времени, с 20 апреля. Будут закрыты участки улиц Расула Рзы, проспекта Нефтчиляр, а также улицы Адиля Искендерова улицы Ниязи. Сама гонка пройдет 28-30 апреля

Стоит отметить, что компания BCC планирует завершить установку бетонных барьеров вдоль трассы в ближайшее время.

Напомним, в 2022 году Баку провел этап королевских гонок с 10 по 12 июня. Тогда победу одержал представитель Red Bull Макс Ферстаппен.