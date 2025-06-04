Вестник Кавказа

По факту нападения на бойца ММА в Махачкале завели уголовное дело

По факту нападения на бойца ММА в Махачкале завели уголовное дело
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Полиция разыскивает напавших на бойца ММА Тимура Хизриев, возбуждено уголовное дело.

Боец ММА Тимур Хизриев стал жертвой вооруженного нападения в Махачкале,  возбуждено уголовное дело, информирует пресс-служба МВД по Дагестану. 

"По предварительной версии, конфликт произошел из-за долговых обязательств между пострадавшим и одним из нападавших - его 30-летним знакомым. Речь о "покупке" автомобиля, сумму обещано было оплатить позже (...) Все предыдущие встречи и попытки договориться не привели к пониманию и закончились минувшим вечером стрельбой из травматического оружия"

– пресс-служба МВД региона 

Сотрудники правоохранительных органов установили личности нападавших, ведется работа по их поимке. 

Отметим, что инцидент произошел этой ночью. Неизвестные открыли огонь из травматического оружия по Тимуру Хизриеву, после чего скрылись на автомобиле. Боец ММА получил множество ранений, его госпитализировали. 

Отметим, что Хизриев является успешным бойцом ММА, он не проиграл ни одного боя, одержав 17 побед в 17 профессиональных боях.

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