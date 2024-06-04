Пляжи Анапы уже переполнены отдыхающими

В Анапе открылся купальный сезон и пляжи уже в начале июня оказались переполнены туристами. Сотни людей загорают и купаются в море, которое едва достигло заветных плюс 22.

На начало июня пляжи в Анапе, в частности в Витязево, заполнены отдыхающими, в ближайшие недели туристов на пляжах станет в разы больше.

На морских курортах Кубани установилась хорошая погода, в Анапе днем воздух прогревается до плюс 26-28, ночные температуры держатся около плюс 18. Море, по данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на сегодня достигло комфортной для купания температуры - 22 градуса, а ручные термометры показывают, что вода на пляже в Витязево прогрета уже до 26 градусов.

Отметим, что начало июня – не самый высокий сезон на черноморских курортах, вскоре отдыхающих на пляжах прибавится.