Вестник Кавказа

Пятизвездочный отель откроет в Анапе тайский бренд

Пятизвездочный отель откроет в Анапе тайский бренд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Анапе на берегу Черного моря появится новый отель категории "пять звезд". В проекте участвуют тайский и российский инвесторы.

Таиланд и Россия совместно создадут новый гостиничный комплекс в Анапе.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Анапы Василий Швец и вице-президент тайской Dusit International Сирадеж Донаваник подписали соглашение о строительстве высококлассного отеля на курорте.

Инвесторами проекта стоимостью 3,3 млрд рублей станут Dusit и компания "Санаторный комплекс "Жемчужина", принадлежащий инвестору Miracleon.

Новый отель планируется открыть в 2026 году, он разместится на Пионерском проспекте.

Новый туристический объект будет включать также спа-комплекс.

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