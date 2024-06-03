Пятизвездочный отель откроет в Анапе тайский бренд

В Анапе на берегу Черного моря появится новый отель категории "пять звезд". В проекте участвуют тайский и российский инвесторы.
Таиланд и Россия совместно создадут новый гостиничный комплекс в Анапе.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Анапы Василий Швец и вице-президент тайской Dusit International Сирадеж Донаваник подписали соглашение о строительстве высококлассного отеля на курорте.
Инвесторами проекта стоимостью 3,3 млрд рублей станут Dusit и компания "Санаторный комплекс "Жемчужина", принадлежащий инвестору Miracleon.
Новый отель планируется открыть в 2026 году, он разместится на Пионерском проспекте.
Новый туристический объект будет включать также спа-комплекс.