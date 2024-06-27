Вестник Кавказа

Пляжами на 100 тысяч человек обзаведутся все регионы России

Пляжами на 100 тысяч человек обзаведутся все регионы России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Госдуме предложили улучшить ситуацию в России с оборудованными и безопасными пляжами. Если инициатива будет принята, каждый российский субъект будет должен иметь как минимум один такой пляж на 50-100 тыс отдыхающих.

Письмо с предложением сделать обязательными оборудованные пляжи минимум на 50 тыс человек поступило министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову от вице-спикер Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР), передает ТАСС.

В этом сегодня в РФ официально для купания открыто около 2 тыс пляжных территорий, при этом выявлено свыше 5 тыс пляжей, где купаться запрещено. На фоне сильной жары россияне выбираются на отдых на доступные водоемы, где часто происходят несчастные случаи. С начала купального сезона утонуло уже более 1 тыс человек, следует из данных МЧС, отметил вице-премьер в обращении.

"Прошу вас рассмотреть возможность обязать подведомственные министерству природных ресурсов РФ региональные органы власти организовать в каждом субъекте РФ на 50-100 тыс жителей и курортников не менее одного общедоступного пляжа, пригодного для купания по санитарным нормам и нормам безопасности"

– Чернышов

Вице-премьер убежден, что частота несчастных случаев на воде связана с тем, что в регионах не хватает подготовленных и безопасных зон для купания. На пляжах, где официально запрещено купаться, нет спасателей, не очищено дно, но многие все равно отдыхают в таких местах, выезжая в выходные на один из ближайших к дому водоемов.

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