Вестник Кавказа

Пласидо Доминго дал концерт в Ереване

Пласидо Доминго
© Фото: сайт мэрии Еревана
Известный оперный певец Пласидо Доминго выступил в столице Армении во вторник вечером. В программу концерта входили арии, сарсуэл и многое другое.

В Ереване 8 октября прошел концерт легендарного оперного певца Пласидо Доминго в сопровождении Государственного филармонического оркестра Армении.

Вместе с испанцем на сцену также выходила сопрана Джулиана Григорян, победившая два года назад в конкурсе Operalia.

Зрители, пришедшие на выступление Доминго, смогли насладиться ариями и дуэтами из известных опер, сарсуэлами и другими популярными произведениями.

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