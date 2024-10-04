Пласидо Доминго дал концерт в Ереване

Известный оперный певец Пласидо Доминго выступил в столице Армении во вторник вечером. В программу концерта входили арии, сарсуэл и многое другое.

В Ереване 8 октября прошел концерт легендарного оперного певца Пласидо Доминго в сопровождении Государственного филармонического оркестра Армении.

Вместе с испанцем на сцену также выходила сопрана Джулиана Григорян, победившая два года назад в конкурсе Operalia.

Зрители, пришедшие на выступление Доминго, смогли насладиться ариями и дуэтами из известных опер, сарсуэлами и другими популярными произведениями.