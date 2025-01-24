Плантация фундука в Северной Осетии вырастет вдвое

В этом году в Северной Осетии планируют в два раза увеличить плошать плантации фундука. Сад фундука увеличится на 200 га.

В Северной Осетии реализуется инвестиционный проект компании "Фундук Алании" по созданию сада фундука итальянских сортов. В этом году площадь плантации в Ирафском районе удвоится.

"Реализована первая очередь инвестпроекта, заложено 200 га фундука. Общая стоимость первой очереди проекта составила 152,7 млн рублей. В рамках второй очереди предполагается закладка сада фундука сорта "Римский" площадью 200 га"

– Минсельхоз региона

К 2027 году ореховые сады компании "Фундук Алании" будут приносить в год около 600 т неочищенного фундука.