Вестник Кавказа

Плантация фундука в Северной Осетии вырастет вдвое

Плантация фундука в Северной Осетии вырастет вдвое
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В этом году в Северной Осетии планируют в два раза увеличить плошать плантации фундука. Сад фундука увеличится на 200 га.

В Северной Осетии реализуется инвестиционный проект компании "Фундук Алании" по созданию сада фундука итальянских сортов. В этом году площадь плантации в Ирафском районе удвоится.

"Реализована первая очередь инвестпроекта, заложено 200 га фундука. Общая стоимость первой очереди проекта составила 152,7 млн рублей. В рамках второй очереди предполагается закладка сада фундука сорта "Римский" площадью 200 га"

– Минсельхоз региона

К 2027 году ореховые сады компании "Фундук Алании" будут приносить в год около 600 т неочищенного фундука.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1285 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Житель Северной Осетии ответит в суде за экстремистские высказывания

Житель Северной Осетии ответит в суде за экстремистские высказывания

Горнолыжный курорт &quot;Мамисон&quot; запустят в феврале

Горнолыжный курорт "Мамисон" запустят в феврале

В Северной Осетии за год закрыли шесть майнинг-ферм

В Северной Осетии за год закрыли шесть майнинг-ферм

Верхний Ларс сейчас: в очереди на КПП стоит 1 тыс фур

Верхний Ларс сейчас: в очереди на КПП стоит 1 тыс фур

Дорога в объезд Владикавказа почти готова

Дорога в объезд Владикавказа почти готова

150 умных камер установят в городах Северной Осетии

150 умных камер установят в городах Северной Осетии

&quot;Азимут&quot; сможет летать из Северной Осетии в Баку

"Азимут" сможет летать из Северной Осетии в Баку

Беслан получил обновленную привокзальную площадь

Беслан получил обновленную привокзальную площадь

Северная Осетия ввела льготы для многодетных семей

Северная Осетия ввела льготы для многодетных семей

В Северной Осетии восстановят исторический башенный комплекс

В Северной Осетии восстановят исторический башенный комплекс

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы