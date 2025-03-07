Иран не планирует получать ядерное оружие. Об этом сообщил 21 марта пресс-секретарь президента России.
Выступая на брифинге, Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва в данном вопросе исходит именно из этой позиции.
"Мы исходим из тех заявлений иранского руководства и представителей Ирана, что Иран не собирается получать ядерное оружие и таких планов у Ирана нет"
– представитель Кремля
Он также обратил внимание на то, что у Исламской Республики есть право развивать мирную атомную энергетику.
"Иран, как и все другие страны, имеет право на развитие сектора мирного атома, мирной атомной энергии у себя в стране"
– Дмитрий Песков
Он уточнил, что шаги Тегерана по развитию атомной энергетики идут в соответствии с международным правом.
В этой связи он указал на то, что проблему иранской ядерной программы необходимо решать исключительно мирным способом.
"Мы убеждены, что проблема ядерной программы Ирана должна решаться исключительно мирными политико-дипломатическими средствами. И считаем, что для этого имеется все необходимое, для этого необходима лишь политическая воля"
– пресс-секретарь президента РФ
Напомним, ранее источники сообщили, что в своем письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи президент США Дональд Трамп установил срок в 2 месяца для подписания новой ядерной сделки. На прошлой неделе стало известно, что Тегеран и Вашингтон приступили через посредников к консультациям по ядерной программе.