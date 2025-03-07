В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Там отметили, что не видят признаков того, что Исламская Республика намерена обзавестись ядерным оружием.

Иран не планирует получать ядерное оружие. Об этом сообщил 21 марта пресс-секретарь президента России.

Выступая на брифинге, Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва в данном вопросе исходит именно из этой позиции.

"Мы исходим из тех заявлений иранского руководства и представителей Ирана, что Иран не собирается получать ядерное оружие и таких планов у Ирана нет"

– представитель Кремля

Он также обратил внимание на то, что у Исламской Республики есть право развивать мирную атомную энергетику.

"Иран, как и все другие страны, имеет право на развитие сектора мирного атома, мирной атомной энергии у себя в стране"

– Дмитрий Песков

Он уточнил, что шаги Тегерана по развитию атомной энергетики идут в соответствии с международным правом.

В этой связи он указал на то, что проблему иранской ядерной программы необходимо решать исключительно мирным способом.

"Мы убеждены, что проблема ядерной программы Ирана должна решаться исключительно мирными политико-дипломатическими средствами. И считаем, что для этого имеется все необходимое, для этого необходима лишь политическая воля"

– пресс-секретарь президента РФ

Напомним, ранее источники сообщили, что в своем письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи президент США Дональд Трамп установил срок в 2 месяца для подписания новой ядерной сделки. На прошлой неделе стало известно, что Тегеран и Вашингтон приступили через посредников к консультациям по ядерной программе.