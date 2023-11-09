Pfizer откроет офис в Казахстане

Компания Pfizer приняла решение об открытие офиса на территории Казахстана, который будет охватывать страны Центральной Азии, Кавказа и Монголии.

Американская биофармацевтическая компания Pfizer в ближайшее время намерена открыть свое представительство в Казахстане. Такую информацию озвучил глава Минздрава РК Ажар Гиният. Чиновник встретился с представителями фармкомпании в рамках совместной деятельности по изготовлению вакцины от пневмококковой инфекции. Он выразил надежду, что компания также создаст хаб в РК, который сможет обеспечить лекарствами весь регион.

«Нам известно, что Pfizer в скором времени откроет в нашей стране новый региональный офис с охватом на страны Кавказа, Центральной Азии и Монголии. Мы приветствуем данный шаг. И мы надеемся, что, помимо открытия регионального офиса, Pfizer организует на территории Казахстана логистический хаб для обеспечения лекарственными средствами и препаратами всех стран региона»

- Ажар Гиният

Кроме этого, глава Минздрава РК подчеркнул, что благодаря налаженным связям с компанией республике удалось добиться снижения заболеваемости пневмонией у детей на 50% и на 20% уменьшить показатели смертности от осложнений. Он добавил, что развитие связей республики с Pfizer помогает улучшить показатели иммунизации среди казахстанских детей.