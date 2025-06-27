Пезешкиан обвинил Израиль в подготовке покушения

Президент Ирана дал интервью Такеру Карлсону. Масуд Пезешкиан заявил, что Израиль пытался совершить на него покушение.

Иранский президент Масуд Пезешкиан дал интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону.

В ходе беседы Пезешкиан заявил, что Израиль готовил на него покушение. По его словам, Тель-Авив действовал соответствующим образом, но ничего не вышло.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана и совершил атаки на военные и ядерные объекты этой страны.

В ответ Тегеран нанес удары по городам и военным объектам Израиля. 24 июня стороны договорились о прекращении огня.