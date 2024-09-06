Вестник Кавказа

Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС в Казани

Флаги стран БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент ИРИ Масуд Пезешкиан станет участником октябрьского саммита БРИКС в столице Татарстана. Информацию подтвердил дипломатический представитель Ирана в РФ.

Глава Ирана Масуд Пезешкиан посетит октябрьский саммит БРИКС в Казани. Информацию об этом подтвердил иранский посол в Москве Казем Джалали.

«Уважаемый господин Пезешкиан, президент Исламской Республики Иран будет принимать участие в саммите в Казани

- Казем Джалали

XVI саммит БРИКС стартует 22 октября и закончится 24 октября. Татарстан станет местом проведения мероприятия.

До этого президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением, что ожидается полноценный визит Масуда Пезешкина, где будет подписан большой договор о партнерстве двух стран. Этот визит может быть рассмотрен как раз в рамках предстоящего саммита в столице Татарстана.

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