Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС в Казани

Президент ИРИ Масуд Пезешкиан станет участником октябрьского саммита БРИКС в столице Татарстана. Информацию подтвердил дипломатический представитель Ирана в РФ.
Глава Ирана Масуд Пезешкиан посетит октябрьский саммит БРИКС в Казани. Информацию об этом подтвердил иранский посол в Москве Казем Джалали.
«Уважаемый господин Пезешкиан, президент Исламской Республики Иран будет принимать участие в саммите в Казани
- Казем Джалали
XVI саммит БРИКС стартует 22 октября и закончится 24 октября. Татарстан станет местом проведения мероприятия.
До этого президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением, что ожидается полноценный визит Масуда Пезешкина, где будет подписан большой договор о партнерстве двух стран. Этот визит может быть рассмотрен как раз в рамках предстоящего саммита в столице Татарстана.