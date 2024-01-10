Пезешкиан позвонил в Казахстан

Иранский президент Масуд Пезешкиан провел сегодня телефонные переговоры с казахстанским министром иностранных дел Муратом Нуртлеу. Политики общались о возможностях расширения и углубления ирано-казахстанского сотрудничества.

Как сообщили иранские СМИ, президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан созвонился сегодня в главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу. Их беседа была посвящена возможностям расширения экономических, политических и гуманитарных контактов двух стран.

В частности, Пезешкиан заявил о необходимости мусульманским странам развивать свое сотрудничество ради повышения благосостояния своих граждан. По его словам, у Тегерана и Астаны сегодня во многом совпадают политические взгляды.

"Мы готовы расширять наши отношения с Казахстаном во всех областях. Будущее двусторонних отношений зависит от общей решимости и воли к построению светлого будущего, основанного на мире, безопасности и благосостоянии для региона и всего мира"

– Масуд Пезешкиан

Глава МИД Казахстана, в свою очередь, отметил, что Казахстан действительно всерьез настроен на углубление контактов с Исламской Республикой во всех взаимовыгодных аспектах отношений.