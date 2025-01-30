Вестник Кавказа

Пезешкиан поручил расследовать смертельное ДТП со школьницами в Иране

Масуд Пезешкиан
© Фото: сайт президента Ирана
В Иране установят причину и обстоятельства аварии, унесшей жизни 6 школьниц. Часть учащихся находится в больнице в критическом состоянии.

В Иране проведут расследование по факту смертельного ДТП в провинции Керман, жертвами которого стали 6 школьниц. Об этом сообщает местная пресса.

С призывом провести расследование выступил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

Он подчеркнул, что необходимо расследовать аварию в целях предотвращения подобных происшествий в дальнейшем.

Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и помолился за скорейшее выздоровление пострадавших.

Что произошло?

В четверг на трассе Сирч – Керман перевернулся автобус, в салоне которого находились школьницы. В результате инцидента 6 девочек погибли, 27 получили различной степени тяжести травмы. Часть из них сейчас находится в больнице в критическом состоянии.

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