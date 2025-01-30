Пезешкиан поручил расследовать смертельное ДТП со школьницами в Иране

В Иране установят причину и обстоятельства аварии, унесшей жизни 6 школьниц. Часть учащихся находится в больнице в критическом состоянии.
В Иране проведут расследование по факту смертельного ДТП в провинции Керман, жертвами которого стали 6 школьниц. Об этом сообщает местная пресса.
С призывом провести расследование выступил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.
Он подчеркнул, что необходимо расследовать аварию в целях предотвращения подобных происшествий в дальнейшем.
Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и помолился за скорейшее выздоровление пострадавших.
Что произошло?
В четверг на трассе Сирч – Керман перевернулся автобус, в салоне которого находились школьницы. В результате инцидента 6 девочек погибли, 27 получили различной степени тяжести травмы. Часть из них сейчас находится в больнице в критическом состоянии.