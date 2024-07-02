Пезешкиан подтвердил поддержку "Хезболле"

Иран продолжит поддерживать "Хезболлу" при новом президенте. Соответствующую информацию подтвердил сегодня сам Масуд Пезешкиан, избранный президентом ИРИ несколько дней назад.

Иран продолжит поддерживать "Хезболлу". Об этом заявил 9 июля новоизбранный президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

"Иран всегда поддерживал сопротивление народов региона незаконному сионистскому режиму. Поддержка сопротивления коренится в фундаментальной политике Ирана, идеалах покойного имама Хомейни и указаниях Верховного лидера, и будет продолжаться с прежней силой"

– глава иранского государства

Он также выразил уверенность в том, что силы сопротивления в регионе не дадут Израилю продолжить свои военные действие против Палестины и других стран.

На прошлой неделе советник Верховного лидера Ирана сообщил о готовности страны помочь "Хезболле" в борьбе против Израиля.