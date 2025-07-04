Пезешкиан готов вести диалог с оппозицией

Президент Ирана сообщил о готовности властей вести диалог с оппозиционерами. Он подчеркнул, что это необходимо для решения проблем страны.

Правительство Ирана готово вести конструктивный диалог с оппозицией. Такое заявление сделал президент страны Масуд Пезешкиан.

"Сегодня мы даже готовы вести диалог с оппозицией на основе равноправия, потому что решение проблем страны требует диалога, а не конфронтации"

– глава иранского государства

Он подчеркнул, что власти нацелены на диалог, так как им в наследство досталось много проблем, одна из которых заключается в нехватке воды.

Напомним, несколько недель назад стало известно, что 180 общественных и политических деятелей Ирана обратились к президенту республики с призывом начать в стране кардинальные перемены.