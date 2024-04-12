Петербург встал в снежных заторах

Сегодня вечером на Северную столицу обрушился мощный снегопад, который почти парализовал движение на улицах Санкт-Петербурга – катаклизм случился в конце рабочего дня, когда движение в мегаполисе и так довольно сложное.

Санкт-Петербург сегодня в конце рабочей недели сковали восьмибалльные пробки, которые спровоцировало не столько плотное движение, сколько мощный снегопад, неожиданно обрушившийся на Северную столицу, сообщает сервис "Яндекс. Пробки".

Как ожидают дорожные власти города на Неве, постепенно с падением интенсивности пробки должны снизиться до семи баллов, однако такие ожидания довольно сомнительны – часть автомобилистов уже "переобула" своих железных коней в летнюю резину, и не исключено, что ситуация лишь усугубится.

К тому же, как прогнозируют питерские синоптики, высота снежного покрова к ночи может достичь 8 см, причем таять снег пока не собирается.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что перед выходными сильно похолодает и в Москве – виной тому станет полярный воздух, который проникнет в московский регион в ночь на субботу, возможно и выпадение мокрого снега.