Первый в России отель "ультра все включено" появился в Анапе

В России официальный сертификат "ультра все включено" Роскачества получил первый отель. Найти его можно в Анапе, он входит в сеть "Алеан".

Отель Alean Family Doville стал первым в стране, который получил от Роскачества сертификат соответствия "ультра все включено", пишет РИА Новости.

"Отель сети "Алеан" - Alean Family Doville - стал первым в России, получившим сертификат соответствия концепции "ультра все включено" от органа по сертификации "Роскачество – Туризм"

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Отель расположен в Анапе и предоставляет гостям полный спектр услуг в рамках "ультра все включено", как показали результаты детальной проверки, обеспечен высокий уровень сервиса.

"Сертификат "все включено" - это не просто маркетинговый ход. Это официальное подтверждение того, что все, что обещает отель, действительно предоставляется гостям"

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Alean Family Doville находится в 500 м от пляжа, на территории отеля есть бассейны, в том числе подогреваемые.