Вестник Кавказа

Бронирование отелей в Анапе снизилось до 30% – АТОР

Бронирование отелей в Анапе снизилось до 30% – АТОР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
АТОР: бронирование отелей в Анапе упало до 30%. Отельерам окажут бюджетную поддержку.

Популярность Анапы у туристов этим летом значительно сократилась, гостиницы и отели загружены на 30%, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. 

"В Анапе падение бронирований более 50-60% не только среди туроператорского сообщества, но и среди самостоятельных туристов. Да, есть отдыхающие, которые отправились на курорт в отели с собственными бассейнами, но все равно средняя загрузка гостиниц не превышает 30%"

– Майя Ломидзе

Ломидзе отметила, что в Анапе и Темрюкском районе отельеры смогут получить бюджетную поддержку на фоне сложностей этого сезона. Предпринимателям из сферу туризма окажут поддержку на 1,7 млрд рублей. 

Напомним, что туристический сезон на побережье Анапы в этом году осложнен последствиями разлива мазута, который произошел в декабре прошлого года.

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