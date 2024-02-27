Первый участок набережной в Сочи реконструируют к 2025 году

Минстрой РФ утвердил первый этап реконструкции Приморской набережной курортного Сочи – от пляжа "Маяк" до проспекта Пушкина она станет намного шире, а на самом пляже вырастут подводные волноломы.

Минстрой России согласовал первый этап реконструкции Приморской набережной в Сочи который затронет ее 1,3-километровый участок, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

На первом этапе, который планируется завершить к летнему сезону 2025 года, участок набережной от пляжа "Маяк" до проспекта Пушкина расширят до 80 м, на нем появится площадка для культурных мероприятий, которая займет площадь в 2,3 га, передает "АиФ-Юг".

Интересная новинка появится и на самом пляже "Маяк" – на удалении в 150-200 м в море установят волноломы, но, чтобы не портить морской пейзаж, они будут подводными, вровень с уровнем воды, но абсолютно безопасными, поскольку будут сделаны из натуральных материалов.

Все работы займут около восьми месяцев, а откроют обновленный пляж к летнему курортному сезону 2025 года, рассказал директор департамента инвестиций администрации города Сочи Илья Кирюта.

Что касается второго этапа проекта реконструкции Приморской набережной, пока ведутся изыскательские работы, добавил чиновник.