Первые после смены власти выборы пройдут в Сирии

Сирия проведет первые после падения Башара Асада выборы уже в сентябре. Жители САР будут выбирать депутатов парламента.

Выборы впервые после смены власти пройдут в Сирии в сентябре, их анонсировал председатель Высшей комиссии по выборам в Народное собрание Мухаммед Таха аль-Ахмад.

По его словам, речь идет о парламентских выборах. Они будут проводиться на протяжении нескольких дней, с 15 по 20 сентября.

Мухаммед Таха аль-Ахмад уточнил, что в новом парламенте станет больше депутатов: их количество вырастет со 150 до 210-ти на основании данных переписи от 2011 года.

Треть – то есть 70 человек – нового парламента назначит сам президент.

Аль-Ахмад также уточнил, что в выборах не смогут принять участие кандидаты, оказывающие поддержку преступным группам или содействующие разжиганию межконфессиональной или этнической розни.

Кроме того, сообщается, что за проведением выборов будут следить наблюдатели – представители гражданского общества и международных организаций. Глава комиссии уточнил, что в случае нарушений оспорить можно будет и списки избирателей, и результаты выборов.

Ситуация в Сирии не подходит для парламентских выборов

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил мнение, что текущая ситуация никоим образом не подходит для проведения выборов в парламент.

"Предыдущие попытки нынешнего руководства Сирии показать, что оно является представительной властью, имели очень ограниченный успех, хотя мероприятия были гораздо более простые, чем парламентские выборы. Я думаю, что стоит сперва остудить нынешнюю накаленную ситуацию, добиться определенной стабилизации обстановки, иметь устойчивое понимание того, как к новой власти относятся представители наиболее крупных общественных сил и национальных меньшинств, курдов, друзов и так далее. А после этого можно уже ставить задачи, связанные с парламентскими выборами", – пояснил эксперт.

"Автоматически такие вещи ни к чему не приведут. Их не признают, вполне возможно, многие важные политические, социальные, национальные составляющие сирийского общества. Поэтому я думаю, что надо сначала сирийскому руководству проявить себя более солидно в политической плоскости, а потом уже забавляться всякими демократическими атрибутами. Пока этого нет", – констатировал заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов.

Говоря о перспективах развития российско-сирийских отношений после выборов в парламент этой страны, эксперт пояснил, что дать конкретный прогноз здесь сложно, так как все зависит от ситуации.

"Если она будет нестабильна, то посылать туда наших специалистов или вкладывать деньги в такую страну никто не захочет. Я думаю, что в Сирии произошла деградация ситуации, и для народа Сирии это была большая ошибка. Предыдущий режим был неидеальный, но он был более или менее понятный. Большая часть была либо лояльна, либо просто воспринимала власть как власть. А сейчас с территории Сирии идут сообщения об очень серьезных эксцессах разного рода. Надо добиться того, чтобы успокоилась обстановка", – заключил Андрей Бакланов.