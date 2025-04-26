Первые паломники Узбекистана отправились в хадж 2025

Хадж 2025 начался для паломников из Узбекистана. Первая группа верующих отправилась на самолете в Саудовскую Аравию, где проходит паломничество.

Паломники из Узбекистана, а точнее первая в 2025 году их группа, отправились в Саудовскую Аравию, рассказали в ДУМ Узбекистана.

В управлении уточнили, что рейс отправился сегодня, 13 мая, из международного аэропорта Ташкента. На протяжении более чем двух недель самолеты с паломниками будут летать в Саудовскую Аравию ежедневно.

Кроме Ташкента, паломники смогут отправиться в хадж еще из восьми городов Узбекистана. Это Самарканд, Наманган, Карш, Термез, Бухара, Навои, Ургенч и Нукус, передает Podrobno.uz.