Первые паломники из Азербайджана отправятся в хадж в конце мая

Первая группа паломников из Азербайджана отправится 25 мая. Стоимость пакета для одного человека составляет почти $6 тыс.

Первая группа азербайджанских паломников отправится в Саудовскую Аравию для совершения хаджа 25 мая, сообщает пресс-служба Управления мусульман Кавказа.

Там же отметили, что остальные группы паломников будут отправляться поэтапно. Прием документов от желающих отправиться в Мекку завершится уже на этой неделе.

Подчеркивается, что стоимость пакета на одного верующего составляет $5 950.