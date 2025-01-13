Вестник Кавказа

Первые паломники из Азербайджана отправятся в хадж в конце мая

Первые паломники из Азербайджана отправятся в хадж в конце мая
Первая группа паломников из Азербайджана отправится 25 мая. Стоимость пакета для одного человека составляет почти $6 тыс.

Первая группа азербайджанских паломников отправится в Саудовскую Аравию для совершения хаджа 25 мая, сообщает пресс-служба Управления мусульман Кавказа.

Там же отметили, что остальные группы паломников будут отправляться поэтапно. Прием документов от желающих отправиться в Мекку завершится уже на этой неделе.

Подчеркивается, что стоимость пакета на одного верующего составляет $5 950.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1175 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Хадж-2025&quot; отменил рейсы из Ташкента в Джидду

"Хадж-2025" отменил рейсы из Ташкента в Джидду

В хадж отправятся более полутысячи паломников из КБР

В хадж отправятся более полутысячи паломников из КБР

Узбекистанца вернули на родину после перенесенного в Мекке инсульта

Узбекистанца вернули на родину после перенесенного в Мекке инсульта

Дополнительные места для паломничества в Мекку предоставили Ингушетии

Дополнительные места для паломничества в Мекку предоставили Ингушетии

В Узбекистане активизировались хадж-мошенники

В Узбекистане активизировались хадж-мошенники

Дагестан на время хаджа продлил время работы отделений миграционной службы

Дагестан на время хаджа продлил время работы отделений миграционной службы

Сулейман Керимов оплатил 5 тыс путевок в хадж

Сулейман Керимов оплатил 5 тыс путевок в хадж

Ингушетия запустит для паломников прямые рейсы в Саудовскую Аравию

Ингушетия запустит для паломников прямые рейсы в Саудовскую Аравию

Хадж в святые места обойдется паломникам в $6 тысяч

Хадж в святые места обойдется паломникам в $6 тысяч

Россия и Саудовская Аравия объединяются в организации хаджа

Россия и Саудовская Аравия объединяются в организации хаджа

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы