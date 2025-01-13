Первые паломники из Азербайджана отправятся в хадж в конце мая

Первая группа паломников из Азербайджана отправится 25 мая. Стоимость пакета для одного человека составляет почти $6 тыс.
Первая группа азербайджанских паломников отправится в Саудовскую Аравию для совершения хаджа 25 мая, сообщает пресс-служба Управления мусульман Кавказа.
Там же отметили, что остальные группы паломников будут отправляться поэтапно. Прием документов от желающих отправиться в Мекку завершится уже на этой неделе.
Подчеркивается, что стоимость пакета на одного верующего составляет $5 950.