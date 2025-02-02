Вестник Кавказа

Первую фигурку человека эпохи мезолита нашли в Азербайджане

Раскопки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уникальное открытие было сделано в одной из пещер Газахского района Азербайджана: там нашли первую изображающую человека фигурку, выполненную в эпоху мезолита. Ее возраст – 9 тыс лет.

Пещера Дамджилы, расположенная в Газахском районе Азербайджана, стала местом удивительной находки: там была обнаружена первая человеческая фигурка эпохи мезолита. Ей посвящена статья в журнале Archaeological Research in Asia.

Находка, созданная в конце VII тысячелетия до н. э., поможет ученым понять, как протекала неолитизация Южного Кавказа: предположительно переход к охотничьей к оседлой земледельческой жизни здесь проходил в несколько этапов.

Фигурку нашла азербайджано-японская экспедиция под руководством доктора Ягуба Мамедова (Институт археологии и антропологии НАНА). Ее длина – чуть более 5 см, ширина – 1,5 см.

Несмотря на скромные размеры, изображение на фигурке сделано очень детально: четко видны волосы и прическа, а также пояс. А вот лица у фигурки нет, что может говорить о ее символическом значении.

© Фото: Archaeological Research in Asia

"Ничего подобного ранее не находили ни в окрестностях реки Кура, ни на всем Кавказе. Это первая человеческая фигурка мезолита"

– Ягуб Мамедов

Как говорится в статье, фигурка еще раз демонстрирует уникальность пещера Дамджилы. То, как сменяются слои в ней, свидетельствует о трудном переходе к оседлости. Например, в VII тысячелетии до н. э. жители Плодородного полумесяца прекрасно знали керамику, в Дамджили глиняной посуды еще практически не было.

Человеческая фигурка из Дамджили может помочь понять, каким изменениям подвергалось тогдашнее общество. Удивляет детальное изображение прически и одежды при полном отсутствии лица: можно предположить, что фигурка была объектом поклонения либо служила символом какого-то социального статуса.

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