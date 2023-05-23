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Первая азербайджанка покорила Эверест

Первая азербайджанка покорила Эверест
© Фото: Соцсети Эльмиры Аслановой
Эльмира Асланова стала первой азербайджанкой, которая взошла на высочайшую гору на планете. Восхождение спортсменка совершила 19 мая.

Азербайджанская альпинистка Эльмира Асланова взошла на высочайшую вершину мира. О том, как она покорила Эверест, спортсменка рассказала в социальной сети.

Девушка подчеркнула, что несколько раз прекращала идти к своей мечте, так как ей казалось, что она не сбудется никогда, однако затем снова возвращалась на этот путь.

"И вот 19 мая 2023 года мне удалось взойти на вершину мира, и таким образом я стала первой азербайджанкой, которой удалось подняться на вершину Эвереста, чему я очень рада и чем горжусь"

— Эльмира Асланова

Альпинистка поделилась, что, хотя она уже вернулась в Катманду, ей все еще не верится, что ее мечта сбылась.

Подробности приключения, которое продолжалось примерно месяц, девушка пообещала рассказать позднее.

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