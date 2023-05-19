Знаменитый азербайджанский альпинист, генеральный секретарь Федерации альпинизма Азербайджана Исрафил Ашурлы покорил пятую по высоте горную вершину мира - Макалу. По традиции спортсмен развернул там флаг Азербайджана.
Отметим, что гора, как и все наиболее высокие вершины мира, находится в Гималаях. Она расположена неподалеку от высочайшей горы во всем мире - Эвереста. Высота Макалу составляет 8 485 м. Ее покоряют менее трети от всех, кто пытается это сделать.
На вершину Исрафил Ашурлы взошел в составе группы в качестве помощника руководителя - россиянки Людмилы Коробешко. Отметим, что в общей сложности в группе насчитывалось 11 человек, однако завершить подъем смогли лишь шестеро.
Во время похода Исрафил Ашурлы также принял участие в спасательной операции.
В данный момент альпинисты уже вернулись в базовый лагерь, расположенный на высоте 5,7 тыс м.
Таким образом, Исрафил Ашурлы взял уже шестой восьмитысячник. На Земле насчитывается 14 восьмитысячников, соответственно, альпинисту остается покорить 8 высочайших вершин.