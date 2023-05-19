Опубликовано: 23:01, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Исрафил Ашурлы покорил уже шестую по счету гору, высота которой превышает 8 тыс м, - Макалу. Теперь альпинисту остается взойти еще на 8 таких гор, чтобы войти в число спортсменов, одолевших все восьмитысячники.

Знаменитый азербайджанский альпинист, генеральный секретарь Федерации альпинизма Азербайджана Исрафил Ашурлы покорил пятую по высоте горную вершину мира - Макалу. По традиции спортсмен развернул там флаг Азербайджана.

Отметим, что гора, как и все наиболее высокие вершины мира, находится в Гималаях. Она расположена неподалеку от высочайшей горы во всем мире - Эвереста. Высота Макалу составляет 8 485 м. Ее покоряют менее трети от всех, кто пытается это сделать.

На вершину Исрафил Ашурлы взошел в составе группы в качестве помощника руководителя - россиянки Людмилы Коробешко. Отметим, что в общей сложности в группе насчитывалось 11 человек, однако завершить подъем смогли лишь шестеро.

Во время похода Исрафил Ашурлы также принял участие в спасательной операции.

В данный момент альпинисты уже вернулись в базовый лагерь, расположенный на высоте 5,7 тыс м.

Таким образом, Исрафил Ашурлы взял уже шестой восьмитысячник. На Земле насчитывается 14 восьмитысячников, соответственно, альпинисту остается покорить 8 высочайших вершин.