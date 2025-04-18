Первое выступление принесло Азербайджану "золото" на Универсиаде в Германии

Азербайджанская сборная студенток по художественной гимнастике минувшим вечером после своего выступления на Всемирной летней Универсиаде в Германии оказалась высшей ступени пьедестала.

В копилке сборной Азербайджана по художественной гимнастике, которая принимает участие во Всемирной летней Универсиаде, проходящей в Рейн-Рурском регионе Германии, накануне оказалась первая медаль высшей пробы.

Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике поднялась на высшую ступень пьедестала в соревнованиях студенток - квинтет Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной и Гюллю Агаларзаде получил от судей 26,35 балла за выступление с 3 мячами и 2 обручами, заняв высшую ступень пъедестала почета, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Упражнение с 5 лентами, в котором азербайджанская команда соревновалась накануне, стало не столь удачным – сборная набрала лишь 24,15 балла.

Куда лучшим оказался ее результат по сумме двух упражнений - 50,5 балла, это дало ей возможность стать обладательницей золотой медали в многоборье.

Универсиада в немецком Руре завершится 27 июля, напоминает Федерация гимнастики страны.