Вестник Кавказа

Переводы из России в Азербайджан в 2023 году снизились

Переводы из России в Азербайджан в 2023 году снизились
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2023 году снизились денежные переводы из России в Азербайджан снизились. Всего было отправлено более миллиарда долларов.

Денежные переводы из России в Азербайджан в 2023 году снизились почти в 3 раза по сравнению с 2022-м. Всего было отправлено более $1 млрд.

Как сообщает «Спутник Азербайджан», за год доля переводов в Азербайджан из России в общем объеме упала с 82% до 63%.

Помимо этого, Центробанк АР заявил, что в 2023 году в Россию из Азербайджана было переведено $74 млн – на 22% меньше показателей 2022 года.

Стоит добавить, что в 2023 году из Турции в Азербайджан было переведено $164 млн, из США - $74 млн, из Грузии - $37,5 млн, из Британии - $33,2 млн.

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