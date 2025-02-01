Перепись населения в Узбекистане перенесли на 2025-2026 год

В Узбекистане не в первый раз перенесли сроки проведения переписи населения. Изначально провести ее намеревались в 2020 году.

Власти Узбекистана в очередной раз отсрочили проведения переписи населения - первой в истории независимого Узбекистана.

Согласно постановлению президента Шавката Мирзиеева от 4 марта 2024 года, перепись планируется провести в 2025-2026 годах, итоги переписи населения будут подведены не ранее 2026-2027 годов.

Республика ждет переписи с 2020 года, провести ее планировалось тогда, но помешала пандемия. Перепись перенесли сначала на 2022, а потом на 2023 год.

Отметим, что в Узбекистане последняя перепись населения была проведена еще во времена СССР - в 1989 году.