Переговоры Ирана и США в Риме отложены - МИД Омана

В Омане, выступающем посредником в переговорах Ирана и США по ядерной сделке, сообщили о переносе встречи в Риме на более поздний срок. Встреча изначально планировалась на 3 мая.

Новый раунд ирано-американских консультаций не состоится на этой неделе, встречу решено перенести, сообщил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, который является посредником в переговорах.

"По связанным с логистикой причинам мы переносим встречу между США и Ираном, предварительно запланированную на 3 мая. Новая дата будет объявлена после общего согласования"

– министр

Вероятно, переговоры по иранской ядерной программе может пройти на следующей неделе. Предстоящая встреча станет четвертой.

В МИД Ирана также сообщили о переносе четвертой встречи с представителями США.