Переговоры Ирана и США в Риме отложены - МИД Омана

В Омане, выступающем посредником в переговорах Ирана и США по ядерной сделке, сообщили о переносе встречи в Риме на более поздний срок. Встреча изначально планировалась на 3 мая.
Новый раунд ирано-американских консультаций не состоится на этой неделе, встречу решено перенести, сообщил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, который является посредником в переговорах.
"По связанным с логистикой причинам мы переносим встречу между США и Ираном, предварительно запланированную на 3 мая. Новая дата будет объявлена после общего согласования"
– министр
Вероятно, переговоры по иранской ядерной программе может пройти на следующей неделе. Предстоящая встреча станет четвертой.
В МИД Ирана также сообщили о переносе четвертой встречи с представителями США.