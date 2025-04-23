Вестник Кавказа

Переговоры Ирана и США в Риме отложены - МИД Омана

Переговоры Ирана и США в Риме отложены - МИД Омана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Омане, выступающем посредником в переговорах Ирана и США по ядерной сделке, сообщили о переносе встречи в Риме на более поздний срок. Встреча изначально планировалась на 3 мая.

Новый раунд ирано-американских консультаций не состоится на этой неделе, встречу решено перенести, сообщил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, который является посредником в переговорах.

"По связанным с логистикой причинам мы переносим встречу между США и Ираном, предварительно запланированную на 3 мая. Новая дата будет объявлена после общего согласования"

– министр

Вероятно, переговоры по иранской ядерной программе может пройти на следующей неделе. Предстоящая встреча станет четвертой.

В МИД Ирана также сообщили о переносе четвертой встречи с представителями США.

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