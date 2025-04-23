Новый раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме

Рим станет площадкой для очередного раунда консультаций между Тегераном и Вашингтоном по иранскому ядерному вопросу.

Четвертый раунд непрямых переговоров по иранской ядерной проблеме между представителями Вашингтона и Тегерана состоится 3 мая в Риме, об этом поведал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Сообщается, что решение принято по предложению Омана, который является посредником в переговорах Ирана.

По словам главы иранского МИД, 2 мая также пройдут переговоры с представителями Великобритании, Франции и Германии.

Напомним, что в апреле между делегациями Вашингтона и Тегерана прошли три раунда консультаций по иранской ядерной проблеме. Официальные лица двух стран положительно охарактеризовали ход переговоров.