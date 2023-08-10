Пенсионера насмерть сбили в Дагестане

Опубликовано: 12:43, 10 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пенсионер из Дагестана попал под колеса автомобиля в Кизилюртовском районе. Пожилой человек умер на месте происшествия, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В Кизилюртовском районе Дагестана 71-летнего пенсионера насмерть задавила легковая машина, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Трагедия произошла вечером 9 августа. Как заявили в ведомстве, мужчина попал под колеса автомобиля «Лада Приора» в момент, когда он переходил дорогу в неположенном месте.

Отмечается, что пенсионер погиб в результате столкновения погиб на месте от полученных повреждений.