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Пенсионера насмерть сбили в Дагестане

Пенсионера насмерть сбили в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пенсионер из Дагестана попал под колеса автомобиля в Кизилюртовском районе. Пожилой человек умер на месте происшествия, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В Кизилюртовском районе Дагестана 71-летнего пенсионера насмерть задавила легковая машина, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Трагедия произошла вечером 9 августа. Как заявили в ведомстве, мужчина попал под колеса автомобиля «Лада Приора» в момент, когда он переходил дорогу в неположенном месте.

Отмечается, что пенсионер погиб в результате столкновения погиб на месте от полученных повреждений.

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