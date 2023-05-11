Пенсионер возил килограмм героина по Еревану

Двух мужчин в возрасте, зарабатывавших ввозом и распространением наркотиков, задержали в столице Армении. У них изъята крупная партия героина.
Пожилой мужчина, предположительно, занимавшийся контрабандой наркотиков, задержан в Ереване, рассказали в полиции Армении.
Операция проходила 7 мая. Машину Toyota с 67-летним мужчиной за рулем остановили на проспекте Аршакуняц. В автомобиле правоохранители нашли наркотики - килограмм героина.
Оказалось, что пенсионер промышляет контрабандой и запрещенных веществ из Ирана и затем их продажей в Армении.
Стражам порядка удалось найти и подельника пожилого контрабандиста, 57-летнего ереванца.
Открыто уголовное дело.