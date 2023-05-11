РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Пенсионер возил килограмм героина по Еревану

Пенсионер возил килограмм героина по Еревану
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Двух мужчин в возрасте, зарабатывавших ввозом и распространением наркотиков, задержали в столице Армении. У них изъята крупная партия героина.

Пожилой мужчина, предположительно, занимавшийся контрабандой наркотиков, задержан в Ереване, рассказали в полиции Армении.

Операция проходила 7 мая. Машину Toyota с 67-летним мужчиной за рулем остановили на проспекте Аршакуняц. В автомобиле правоохранители нашли наркотики - килограмм героина.

Оказалось, что пенсионер промышляет контрабандой и запрещенных веществ из Ирана и затем их продажей в Армении.

Стражам порядка удалось найти и подельника пожилого контрабандиста, 57-летнего ереванца.

Открыто уголовное дело.

Дом сгорел в центре Еревана

Дом сгорел в центре Еревана

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1310 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version