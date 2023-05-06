Дом сгорел в центре Еревана

Серьезный пожар тушили сегодня в центре армянской столицы. ЧП случилось в квартале Конд. На борьбу с пламенем у пожарных ушло около двух часов.
Дом горел в самом сердце Еревана сегодня вечером. О ЧП рассказали в МВД Армении.
Пожар произошел в историческом квартале Конд, который расположен в районе Кентрон.
Сигнал о возгорании был получен около 16։26 по местному времени (15:26 мск). На борьбу с огнем направились четыре боевых расчета. Сложность пожара была оценена на уровне 1 BIS.
Спустя два часа в ведомстве заявили, что огонь удалось потушить. Есть ли пострадавшие, пока не известно.