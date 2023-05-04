РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

На Ереванской улице в Москве горит здание

На Ереванской улице в Москве горит здание
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Москве горит одно из административных зданий на Ереванской улице. На месте работают пожарные. Движение по улице временно ограничено.

В четверг на Ереванской улице в Москве произошел пожар в административном здании. Об этом рассказали сегодня вечером в экстренных службах столицы.

По словам представителя служб, огонь в доме 17 строение 1 вспыхнул около 21:00. Находившиеся в здании люди самостоятельно покинули его еще до приезда спасателей.

Согласно предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

В настоящее время пожарные борются с огнем. В диптрансе отметили, что движение по улице временно перекрыли.

Пожары в России за год унесли жизни 7 тыс человек

Пожары в России за год унесли жизни 7 тыс человек

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
845 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version