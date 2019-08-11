Пенсионер попал под поезд в Армении

Железнодорожный состав сбил пожилого мужчину в северной части Армении. Пострадавшего успели отвезти в больницу, но там он умер от полученных травм.

Поезд убил пешехода в Армении, о трагическом случае сообщают армянские СМИ.

ЧП произошло в городе Алаверди в Лорийской области на севере Армении. Сегодня в 11 часов (10.00 мск) правоохранители получили сообщение о том, что человек попал под поезд, следовавший через Алаверди.

Мужчина получил очень серьезные травмы. Его привезли в местную больницу в крайне тяжелом состоянии, и врачи не смогли помочь ему: 75-летний раненый умер до приезда полицейских, передает shamshyan.com.

Запущено уголовное дело, стражи порядка разыскивают машиниста.