Вестник Кавказа

Армянские спасатели тушили пассажирский поезд

Армянские спасатели тушили пассажирский поезд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью армянским спасателям пришлось тушить пассажирский поезд, который загорелся на станции Ерасх в Араратской области страны: к счастью, никто из пассажиров состава не пострадал.

Минувшей ночью армянским спасателям пришлось тушить пожар в пассажирском поезде, у которого во время стоянки на станции Ерасх вспыхнула крыша.

Звонок на пульт дежурного Спасательной службы МВД Армении по Араратской области поступил в районе 5:15 (4:15 мск) - звонивший сообщил о том, что в подвижном составе на железнодорожной станции Ерасх вспыхнул пожар, передает NEWS.am.

На место происшествия прибыли пожарные расчеты из Арарата и Веди, которые выяснили: горит не весь пассажирский состав, а только крыша одного из вагонов, сам поезд стоит на станции.

Огнеборцы оперативно локализовали, а потом и потушили возгорание: к частью, обошлось без жертв и пострадавших.

По какому маршруту следовал пассажирский состав, а также продолжил ли он движение по нему после того, как пожар был потушен, в сообщении не указывается. Причины возгорания вагона устанавливают специалисты.

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