Вестник Кавказа

Пенсионер и подросток потерялись в лесу на Кубани

Пенсионер и подросток потерялись в лесу на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЧП произошло сегодня вечером в кубанском городе Горячий Ключ. Два человека ушли в лес и пропали. Их разыскивают спасатели, к поиску будут подключаться волонтеры.

Двое жителей Горячего Ключа ушли в лес и не вернулись, о развитии событий сообщает администрация города.

По данным ведомства, сигнал о ЧП был получен в 17.50 мск. Звонок поступил в службу 112. Оказалось, что 77-летний мужчина и юноша 17 лет с особенностями развития потерялись в лесу. При этом ни пенсионер, ни подросток не взяли с собой телефоны.

Сначала на поиски отправились дежурные спасатели. К 20.40 поиски успехом не увенчались, и им на помощь выдвинулись Краснодарский отряд имени В.М. Нархова и представители службы Кубаньспас.

Кроме того, была направлена заявка в отряд "Лиза Алерт".

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