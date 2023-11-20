Пекин принял первый авиарейс из Баку

Самолеты азербайджанского госконцерна AZAL начали летать в Пекин – первый авиарейс из Баку отправился в столицу Китая накануне.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана, государственный концерн AZAL, успешно выполнил свой первый прямой рейс по маршруту Баку-Пекин.

Самолет AZAL вылетел из Баку в столицу Китая накануне в 19:40 по времени Баку, в Пекине он приземлился уже сегодня в 06:50 по местному времени, передает Trend со ссылкой на сообщение компании.

Пока полеты по маршруту Баку-Пекин-Баку будут выполняться дважды в неделю по вторникам и воскресеньям, в дальнейшем число таких рейсов может существенно вырасти.

Первый прямой авиарейс из Баку в Пекине торжественно встречали представители авиакомпании, почетные гости и дипломаты двух стран, в том числе и чрезвычайный и полномочный посла Азербайджана в Китае Буньяд Гусейнов, которые отметили, что новый авиамаршрут поможет Баку и Пекину активнее развивать экономические, культурные и туристические связи между двумя странами.