Самолеты "АЗАЛ" будут летать в Киркук, Эрбиль и Басру

Лидеры Азербайджана и Ирака договорились о развитии воздушного сообщения между Азербайджаном и Ираком.

Азербайджан и Ирак будут активно развивать туризм и интенсивность воздушного сообщения между двумя странами, заявил сегодня после встречи с президентом Республики Ирак Абдель Латифом Джамалом Рашидом президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"В ближайшие недели будут запущены прямые рейсы в Киркук, Эрбиль и Басру. Таким образом, мы ожидаем большой объем туристических поездок в обоих направлениях. И, конечно, мы обсудили будущие дополнительные шаги для облегчения визового режима между нашими странами"

- Ильхам Алиев

При этом азербайджанский лидер отметил, что первый прямой рейс между двумя столицами уже состоялся, передает Trend.

Также глава Азербайджана объявил, что через две недели азербайджанская делегация посетит Багдад и примет участие в заседании межправительственной комиссии, в ходе которой обсудит вопросы роста уровня взаимной торговли и сотрудничества в области энергетики.