В Махачкалу запустят рейсы из шести городов

Попасть в Дагестан можно будет еще из шести городов России. О новых рейсах объявили в Nordwind.

Российский авиаперевозчик Nordwind в будущем году планирует расширить маршрутную сеть - появятся рейсы в Махачкалу из шести российских городов.

"В 2024 году Nordwind продолжит усиливать присутствие в Дагестане и на Северном Кавказе в целом. Мы рассчитываем увеличить здесь полетную программу до 21 направления, выйдя на объем перевозок не менее чем 427 тыс пассажиров"

– компания

Прямые рейсы в Дагестан будут организованы из Иванова, Кирова, Саранска, Оренбурга, Нижневартовска и Сыктывкара.

Больше рейсов станет в следующем году по трем существующим направлениям: между Махачкалой и Казанью, Уфой, Тюменью.