Педагогов в Северной Осетии будет больше

Опубликовано: 18:43, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Северной Осетии удвоили число бюджетных мест на педагогические направления за счет новых направлений, включающих преподавание на родном языке.

Бюджетных мест на педагогические вакансии в Северной Осетии стало больше, сообщила в своем Telegram-канале министр образования и науки республики Элла Алибекова.

"В этом году в два раза увеличили количество бюджетных мест на педагогические направления среднего специального образования. Открыли новые направления: "учитель начальных классов с правом преподавания на родном языке" и "коррекционную педагогику"

- Элла Алибекова

Система высшего и среднего специального образования региона ощущает заметный дефицит в педагогах, и их поддержка поможет устранить этот дефицит, уверена министр.

По новым программам уже обучаются почти 600 человек, к тому же в республике действует и стимулирующий фактор – правительство поддержало молодых педагогов 70% надбавкой к зарплате, что позволит повысить престиж этой профессии, добавила Алибекова.