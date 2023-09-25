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Педагогов в Северной Осетии будет больше

Педагогов в Северной Осетии будет больше
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Власти Северной Осетии удвоили число бюджетных мест на педагогические направления за счет новых направлений, включающих преподавание на родном языке.

Бюджетных мест на педагогические вакансии в Северной Осетии стало больше, сообщила в своем Telegram-канале министр образования и науки республики Элла Алибекова.

"В этом году в два раза увеличили количество бюджетных мест на педагогические направления среднего специального образования. Открыли новые направления: "учитель начальных классов с правом преподавания на родном языке" и "коррекционную педагогику"

- Элла Алибекова

Система высшего и среднего специального образования региона ощущает заметный дефицит в педагогах, и их поддержка поможет устранить этот дефицит, уверена министр.

По новым программам уже обучаются почти 600 человек, к тому же в республике действует и стимулирующий фактор – правительство поддержало молодых педагогов 70% надбавкой к зарплате, что позволит повысить престиж этой профессии, добавила Алибекова.

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