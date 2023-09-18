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Чеченский вуз будет повышать квалификацию педагогов Северного Кавказа

Чеченский вуз будет повышать квалификацию педагогов Северного Кавказа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Чеченский государственный педуниверситет намерен сформировать на Северном Кавказе первую в России сеть педагогических мастерских, в которых будут повышать свою квалификацию преподаватели колледжей региона.

В скором времени на Северном Кавказе заработают педагогические мастерские, которые запустит в регионах Чеченский государственный педагогический университет (ЧГПУ), сообщили в пресс-службе вуза.

Сеть мастерских станет первой в России – она поможет молодым преподавателям средних специальных учебных заведений и студентам старших курсов лучше освоить современные технологии образования и приобрести так необходимый молодым специалистам опыт в преподавании, передает ТАСС.

"Работа по созданию сети педагогических мастерских… будет проводиться в колледжах Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. В педагогической мастерской проводятся семинары, тренинги, мастер-классы и так далее. В результате практической работы обучающиеся повышают свою квалификацию, улучшают методы преподавания и становятся более компетентными для своей будущей работы"

- пресс-служба ЧГПУ

Такая мастерская учителя года России Алихана Динаева в университете уже работает с 2020 года – она помогает студентам и молодым учителям в освоении эффективных и современных педагогических технологий, ее опыт и ляжет в основу при создании сети.

Проект уже получил положительные отзывы от международных экспертов, его преподавателей и самих учеников. Мастерские сети будут разрабатывать модели сетевого взаимодействия с педагогическими колледжами, для чего намерены привлекать лауреатов и победителей национальных конкурсов педагогического мастерства России и стран СНГ, - добавили в пресс-службе.

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