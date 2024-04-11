Вестник Кавказа

Паводки в Казахстане остановили работу нефтескважин

Паводки в Казахстане остановили работу нефтескважин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из-за паводков в Казахстане останавливали работу более 600 нефтескважин. Потери нефтедобычи составили 16 тыс тонн. 141 скважина восстановили работу.

Паводки, обрушившиеся на Казахстан, останавливали работу 634 нефтескважин в Актюбинской и Атырауской областях, сообщает пресс-служба Минэнерго страны.

По данным ведомства, потери нефтедобычи составили 16 тыс тонн. В настоящее время свою работу возобновили 141 скважина. Остальные 493 – по-прежнему не функционируют.

Отмечается, что в настоящее время ведутся работы по откачке воды насосным оборудованием и агрегатами, засыпка грунтом, обесточивание и герметизация скважин.

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