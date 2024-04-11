Паводки в Казахстане остановили работу нефтескважин

Из-за паводков в Казахстане останавливали работу более 600 нефтескважин. Потери нефтедобычи составили 16 тыс тонн. 141 скважина восстановили работу.
Паводки, обрушившиеся на Казахстан, останавливали работу 634 нефтескважин в Актюбинской и Атырауской областях, сообщает пресс-служба Минэнерго страны.
По данным ведомства, потери нефтедобычи составили 16 тыс тонн. В настоящее время свою работу возобновили 141 скважина. Остальные 493 – по-прежнему не функционируют.
Отмечается, что в настоящее время ведутся работы по откачке воды насосным оборудованием и агрегатами, засыпка грунтом, обесточивание и герметизация скважин.